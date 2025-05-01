Массимо Амброзини: «Интер» смог удержать Ямаля во втором тайме

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини высказался о первой встрече полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» (3:3).

«Во втором тайме «Интер» защищался лучше, чем в первом, не отказываясь при этом от атак и используя стандарты. «Нерадзурри» смогли удежрать Ямаля во втором тайме. Результат оставляет всё на своих местах – ответный матч будет похожим», — сказал Амброзини в эфире программы на Amazon Prime.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил первый гол своей команды в этой встрече на 24-й минуте при счёте 0:2.

Ответный матч состоится 6 мая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия).