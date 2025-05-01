«Не видел такого». Тренер «Интера» Индзаги восхитился Ламином Ямалем после матча в ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале после очного матча команд (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов. На счету 17-летнего испанца один гол.

«За последние восемь-девять лет я не видел такого игрока, как Ламин Ямаль. Нам пришлось ставить против него трёх игроков, и, естественно, у «Барселоны» возникало пространство. После такого нашего хода его уровень игры немного снизился, и мы забрали второй тайм», — сказал Индзаги в эфире Movistar после матча.

Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в полуфинале Лиги чемпионов, он побил рекорд Килиана Мбаппе времён «Монако».