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«Не видел такого». Тренер «Интера» Индзаги восхитился Ламином Ямалем после матча в ЛЧ

«Не видел такого». Тренер «Интера» Индзаги восхитился Ламином Ямалем после матча в ЛЧ
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале после очного матча команд (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов. На счету 17-летнего испанца один гол.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«За последние восемь-девять лет я не видел такого игрока, как Ламин Ямаль. Нам пришлось ставить против него трёх игроков, и, естественно, у «Барселоны» возникало пространство. После такого нашего хода его уровень игры немного снизился, и мы забрали второй тайм», — сказал Индзаги в эфире Movistar после матча.

Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в полуфинале Лиги чемпионов, он побил рекорд Килиана Мбаппе времён «Монако».

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