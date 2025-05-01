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Рафинья превзошёл рекордный показатель Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов

Рафинья превзошёл рекордный показатель Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов
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Нападающий «Барселоны» Рафинья отметился результативной передачей в игре полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3). Для 28-летнего бразильца эта передача стала 20-м результативным действием в нынешнем сезоне европейского турнира. Рафинья побил рекорд «Барселоны», который был установлен Лионелем Месси (19) в сезоне-2011/2012.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

20 результативных действий за сезон Лиги чемпионов было у одноклубника Рафиньи Роберта Левандовского во времена выступлений за «Баварию» в сезоне-2019/2020. Лучший результат в сезоне-2013/2014 установил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду (51).

Рафинья представляет «Барселону» с 2022 года.

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