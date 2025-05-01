Рафинья превзошёл рекордный показатель Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Рафинья отметился результативной передачей в игре полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3). Для 28-летнего бразильца эта передача стала 20-м результативным действием в нынешнем сезоне европейского турнира. Рафинья побил рекорд «Барселоны», который был установлен Лионелем Месси (19) в сезоне-2011/2012.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
20 результативных действий за сезон Лиги чемпионов было у одноклубника Рафиньи Роберта Левандовского во времена выступлений за «Баварию» в сезоне-2019/2020. Лучший результат в сезоне-2013/2014 установил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду (51).
Рафинья представляет «Барселону» с 2022 года.
Комментарии
- 1 мая 2025
-
01:35
-
01:26
-
01:20
-
00:51
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:09
-
00:06
- 30 апреля 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:27
-
23:25
-
23:22
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:00