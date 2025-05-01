Рафинья превзошёл рекордный показатель Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Рафинья отметился результативной передачей в игре полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3). Для 28-летнего бразильца эта передача стала 20-м результативным действием в нынешнем сезоне европейского турнира. Рафинья побил рекорд «Барселоны», который был установлен Лионелем Месси (19) в сезоне-2011/2012.

20 результативных действий за сезон Лиги чемпионов было у одноклубника Рафиньи Роберта Левандовского во времена выступлений за «Баварию» в сезоне-2019/2020. Лучший результат в сезоне-2013/2014 установил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду (51).

Рафинья представляет «Барселону» с 2022 года.