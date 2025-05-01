Ямаль высказался о результате первого матча между «Барселоной» и «Интером» в ЛЧ
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал результат первого полуфинального матча с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов. В этой встрече Ямаль забил один гол.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Мы вполне могли выиграть это матч. Теперь уже надо думать об ответной игре. Рад, что забил и смог помочь команде. Стараюсь выкладываться полностью. Хотя, конечно, хотелось большего — победить. Благодарен за похвалу, но думаю о футболе, играю и получаю удовольствие. Мы в шаге от финала. Надо выложиться по максимуму», — приводит слова Ямаля AS.
Ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.
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