Ямаль высказался о результате первого матча между «Барселоной» и «Интером» в ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал результат первого полуфинального матча с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов. В этой встрече Ямаль забил один гол.

«Мы вполне могли выиграть это матч. Теперь уже надо думать об ответной игре. Рад, что забил и смог помочь команде. Стараюсь выкладываться полностью. Хотя, конечно, хотелось большего — победить. Благодарен за похвалу, но думаю о футболе, играю и получаю удовольствие. Мы в шаге от финала. Надо выложиться по максимуму», — приводит слова Ямаля AS.

Ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.