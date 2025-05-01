Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль высказался о результате первого матча между «Барселоной» и «Интером» в ЛЧ

Ямаль высказался о результате первого матча между «Барселоной» и «Интером» в ЛЧ
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал результат первого полуфинального матча с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов. В этой встрече Ямаль забил один гол.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Мы вполне могли выиграть это матч. Теперь уже надо думать об ответной игре. Рад, что забил и смог помочь команде. Стараюсь выкладываться полностью. Хотя, конечно, хотелось большего — победить. Благодарен за похвалу, но думаю о футболе, играю и получаю удовольствие. Мы в шаге от финала. Надо выложиться по максимуму», — приводит слова Ямаля AS.

Ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.

Материалы по теме
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ!
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ!
Календарь Лиги чемпионов
Сетка Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android