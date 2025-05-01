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Мхитарян отреагировал на свой незасчитанный гол в матче с «Барселоной» при счёте 3:3

Мхитарян отреагировал на свой незасчитанный гол в матче с «Барселоной» при счёте 3:3
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Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своём забитом, но незасчитанном голе из-за положения «вне игры» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором его команда сыграла в результативную ничью с «Барселоной» (3:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Я буду об этом думать всю жизнь — офсайд в два-три сантиметра… Мы могли бы выйти вперёд в решающий момент. Но надо держать голову высоко и сосредоточиться на ответной встрече, надеемся, что покажем такой же уровень игры, как сегодня. Мы чувствуем усталость, однако в раздевалке понимаем, что нужно сделать последний рывок, чтобы не испытывать сожалений. Мы все страдаем, желая добиться положительного результата. В ответной встрече, кто знает, возможно, у нас будет больше возможностей в атаке или в контроле мяча. «Барса» — очень сильная команда, но и мы не слабы», — приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

Ответный полуфинал состоится в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая.

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