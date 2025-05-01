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Батраков заряжал с фанатами, Осипенко изображал Человека-паука, Баринов недоумевал. Фото

Батраков заряжал с фанатами, Осипенко изображал Человека-паука, Баринов недоумевал. Фото
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30 апреля на стадионе «РЖД Арена» завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Победу одержали гости со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 28-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт во встрече, реализовав пенальти. На 50-й минуте Николай Комличенко удвоил преимущество гостей. Однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте Егор Голенков забил второй мяч и установил окончательный счёт в матче.

«Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком».

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