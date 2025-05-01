Тюрам: Ямаль не лучший игрок в мире, он только третий

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о форварде «Барселоны» Ламине Ямале после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, который завершился со счётом 3:3.

«Это нормально, что он проходит. Это же Ламин Ямаль. С этим ничего не поделаешь. Нужно взять 11 человек, чтобы его остановить. Является ли он лучшим игроком? Он не лучший игрок в мире. Лучший игрок — француз. Усман Дембеле и Килиан Мбаппе — впереди, Ламин Ямаль — только третий», — приводит слова Тюрама French Football Weekly.

Ответная полуфинальная встреча между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.