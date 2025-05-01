Тюрам: Ямаль не лучший игрок в мире, он только третий
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о форварде «Барселоны» Ламине Ямале после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, который завершился со счётом 3:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Это нормально, что он проходит. Это же Ламин Ямаль. С этим ничего не поделаешь. Нужно взять 11 человек, чтобы его остановить. Является ли он лучшим игроком? Он не лучший игрок в мире. Лучший игрок — француз. Усман Дембеле и Килиан Мбаппе — впереди, Ламин Ямаль — только третий», — приводит слова Тюрама French Football Weekly.
Ответная полуфинальная встреча между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.
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