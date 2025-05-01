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Барселона — Интер — 3:3, видеообзор матча ЛЧ, голы: Тюрам, Думфрис, Ямаль, Торрес, Зоммер в свои ворота, 30 апреля 2025 года

Видеообзор результативной ничьей в первом матче «Барселоны» с «Интером» в полуфинале ЛЧ
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Испанская «Барселона» сыграла в результативную ничью с миланским «Интером» в первом матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

В составе хозяев голами отметились испанские вингеры Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Ещё один мяч каталонцев был забит после автогола Яна Зоммера. У гостей голом отметился французский нападающий Маркус Тюрам, а также дубль в активе нидерландского флангового защитника Дензела Думфриса. Ещё один мяч миланцев забил армянский хавбек Генрих Мхитарян, но его не засчитали из-за положения «вне игры».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответная полуфинальная встреча между командами пройдёт в Милане 6 мая.

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