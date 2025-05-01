Видеообзор результативной ничьей в первом матче «Барселоны» с «Интером» в полуфинале ЛЧ

Испанская «Барселона» сыграла в результативную ничью с миланским «Интером» в первом матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев голами отметились испанские вингеры Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Ещё один мяч каталонцев был забит после автогола Яна Зоммера. У гостей голом отметился французский нападающий Маркус Тюрам, а также дубль в активе нидерландского флангового защитника Дензела Думфриса. Ещё один мяч миланцев забил армянский хавбек Генрих Мхитарян, но его не засчитали из-за положения «вне игры».

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Ответная полуфинальная встреча между командами пройдёт в Милане 6 мая.

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