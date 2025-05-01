Стали известны новые подробности по будущему Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всё ещё может возглавить сборную Бразилии, которая не прекратила связь с тренером. Об этом сообщает испанское издание Cadena Ser.

По информации источника, решение о том, как долго Анчелотти будет пребывать в Мадриде зависит от результата «эль класико» с «Барселоной» в рамках 35-го тура Ла Лиги. В случае неудовлетворительного результата мадридской команды по итогам этого матча клуб потеряет практически все шансы на трофей чемпионата Испании, а «Королевский клуб» сможет отпустить тренера в сборную Бразилии сразу после окончания сезона в Ла Лиге. Если «Реал» победит в «эль класико», то продолжит активную борьбу за трофей и бразильская национальная команда не сможет рассчитывать на досрочное решение вопроса назначения итальянского специалиста.

Также отмечается, что в случае успеха в финальной части сезона Анчелотти не покинет команду как минимум до завершения клубного чемпионата мира. В «Реале» настаивают на том, что клубный ЧМ является началом сезона-2025/2026, поэтому хотят, чтобы к моменту старта турнира в коллективе уже был постоянный тренер, а не временно исполняющего обязанности.

Ранее в СМИ сообщалось, что Анчелотти отказал сборной Бразилии и выбирает между продолжением карьеры в «Реале» и щедрым предложением из Саудовской Аравии.

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