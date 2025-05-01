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Генич отреагировал на победу «Ростова» в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Генич отреагировал на победу «Ростова» в матче с «Локомотивом» в Кубке России
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на победу «Ростова» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

«Прекрасный матч Ростова. От и до», — написал Генич на личной странице в своём телегграм-канале.

Таким образом, «Ростов» пробился в финал Кубка России Пути регионов, где его соперником станет московский «Спартак».

Действующий победитель турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне сине-бело-голубые одолели «Балтику» из Калининграда в финальном матче со счётом 2:1.

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