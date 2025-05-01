Генич отреагировал на победу «Ростова» в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на победу «Ростова» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Прекрасный матч Ростова. От и до», — написал Генич на личной странице в своём телегграм-канале.

Таким образом, «Ростов» пробился в финал Кубка России Пути регионов, где его соперником станет московский «Спартак».

Действующий победитель турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне сине-бело-голубые одолели «Балтику» из Калининграда в финальном матче со счётом 2:1.