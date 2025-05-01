Названо условие, при котором Родриго может остаться в «Реале»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс твёрдо намерен покинуть испанский клуб. Об этом сообщает топовое издание Marca.

По данным источника, бразилец считает, что не получает должного признания в «Реале», так как всё внимание приковано к другим звёздным атакующим игрокам Килиану Мбаппе, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему.

Отмечается, что единственным условием, при котором Родриго может остаться в клубе, является потенциальное назначение Хаби Алонсо главным тренером. В случае, если Алонсо попросит 24-летнего бразильца остаться, вингер не потребует срочный трансфер.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 100 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: