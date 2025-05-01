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17-летний Ямаль установил новый рекорд «Барселоны» среди футболистов, сыгравших 100 матчей

17-летний Ямаль установил новый рекорд «Барселоны» среди футболистов, сыгравших 100 матчей
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17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 100-й матч за сине-гранатовых во всех турнирах. Это произошло в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером», который недавно завершился в Барселоне (Испания) результативной ничьей со счётом 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

На момент матча Ямалю было 17 лет и 291 дня. Как сообщает портал Playmaker, крайний нападающий стал самым молодым игроком, который провёл за сине-гранатовых 100 игр. Ранее данный рекорд принадлежал другому воспитаннику каталонцев, испанскому хавбеку Гави (19 лет и 30 дней). На третьем месте в данном рейтинге располагается Боян Кркич, который провёл 100-ю встречу за «блауграну» в 19 лет и 2 месяца и 25 дней.

Ямаль дебютировал за каталонский клуб в апреле 2023 года. В сезоне-2023/2024 в составе испанской сборной он стал чемпионом Европы. За 100 матчей испанец забил 22 гола и отдал 33 ассиста.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

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