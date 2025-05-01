Галактионов быстро закончил пресс-конференцию после поражения «Локо» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов быстро закончил пресс-конференцию после поражения команды в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Ростовом». Тренер ограничился несколькими предложениями.

«Крайне разочарованы результатом матча, нашей игрой. К сожалению, она у нас не получилась. Естественно, вся команда переживает, и мы в частности. Поэтому хочется на этом закончить. Мы сегодня будем очень кратки», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Таким образом, «Ростов» пробился в финал Кубка России Пути регионов, где его соперником станет московский «Спартак». Действующий победитель турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга.