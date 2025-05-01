Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после поражения в матче Кубка России с «Зенитом»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за баннер о юбилейном 900 матче россиянина за армейцев. Перформанс фанатов произошёл во встрече с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2) в рамках первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за баннер, который вы посвятили мне, с юбилейным 900-м матчем в карьере. Естественно, я его сегодня видел. Огромное вам спасибо, что не забываете, любите, цените. Всем огромное спасибо! Результат не очень хороший, но идём дальше, как говорится. Хорошего вечера всем!» — сказал Акинфеев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Отметим, сам 900-й матч Игорь провёл в дерби с «Динамо» (3:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Отвётная игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов.

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