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Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после поражения в матче Кубка России с «Зенитом»

Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после поражения в матче Кубка России с «Зенитом»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за баннер о юбилейном 900 матче россиянина за армейцев. Перформанс фанатов произошёл во встрече с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2) в рамках первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за баннер, который вы посвятили мне, с юбилейным 900-м матчем в карьере. Естественно, я его сегодня видел. Огромное вам спасибо, что не забываете, любите, цените. Всем огромное спасибо! Результат не очень хороший, но идём дальше, как говорится. Хорошего вечера всем!» — сказал Акинфеев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Отметим, сам 900-й матч Игорь провёл в дерби с «Динамо» (3:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Отвётная игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов.

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