«Удивительный результат». Гильерме – о поражении «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о поражении команды в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Ростовом». Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Локомотив» играл дома. Уверен, что у команды была задача выйти в следующий раунд Кубка России. К сожалению не получилось это реализовать. Думаю, что поражение от «Ростова» — удивительный результат, — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, «Ростов» пробился в финал Кубка России Пути регионов, где его соперником станет московский «Спартак». Действующий победитель турнира — «Зенит» из Санкт-Петербурга.