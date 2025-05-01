«Интер Майами» с Месси проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Завершился первый полуфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором «Интер Майами» принимал на своём поле «Ванкувер Уайткэпс». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились нападающий Брайан Уайт, а также полузащитники Педро Вайт и Себастьян Берхалтер.

Отметим, что экс-футболисты каталонской «Барселоны» Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс, ныне выступающие в составе «Интер Майами», провели полный матч. Альба забил единственный мяч хозяев с передачи Суареса.

Первый матч завершился поражением «Интер Майами» со счётом 0:2. Таким образом, «цапли» разгромно проиграли по сумме двух матчей — 1:5 и не смогли выйти в финал престижного североамериканского турнира. В решающем матче турнира канадская команда встретится с победителем противостояния между двумя мексиканскими командами «Крус Асуль» — «УАНЛ Пумас». Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.

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