Хавбек «Барселоны» Торрес: мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили. Команда очень хорошо отреагировала. Теперь нам нужно извлечь уроки из этих ошибок перед ответным матчем. В полуфинале Лиги чемпионов всё может решиться на стандартах. У себя дома они очень сильны. Ламин Ямаль? Нас он не удивил. Сегодня он был особенно мотивирован. Это очень решающий игрок. Мой гол? Рад внести свой вклад», — приводит слова Торреса AS.

Ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.