Хавбек «Барселоны» Торрес: мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили. Команда очень хорошо отреагировала. Теперь нам нужно извлечь уроки из этих ошибок перед ответным матчем. В полуфинале Лиги чемпионов всё может решиться на стандартах. У себя дома они очень сильны. Ламин Ямаль? Нас он не удивил. Сегодня он был особенно мотивирован. Это очень решающий игрок. Мой гол? Рад внести свой вклад», — приводит слова Торреса AS.
Ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2025
-
05:44
-
05:03
-
04:55
-
04:37
-
04:10
-
03:59
-
03:34
-
02:39
-
02:26
-
02:16
-
01:59
-
01:49
-
01:48
-
01:35
-
01:26
-
01:20
-
00:51
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:09
-
00:06
- 30 апреля 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:40