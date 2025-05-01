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Хавбек «Барселоны» Торрес: мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили

Хавбек «Барселоны» Торрес: мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили
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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Мы вышли на поле как будто сонные и дорого за это заплатили. Команда очень хорошо отреагировала. Теперь нам нужно извлечь уроки из этих ошибок перед ответным матчем. В полуфинале Лиги чемпионов всё может решиться на стандартах. У себя дома они очень сильны. Ламин Ямаль? Нас он не удивил. Сегодня он был особенно мотивирован. Это очень решающий игрок. Мой гол? Рад внести свой вклад», — приводит слова Торреса AS.

Ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» состоится 6 мая в Италии, начало – в 22:00 мск.

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