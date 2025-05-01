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Месси и Роналду синхронно вылетели из Лиг чемпионов АФК и КОНКАКАФ на одинаковой стадии

Месси и Роналду синхронно вылетели из Лиг чемпионов АФК и КОНКАКАФ на одинаковой стадии
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Клубы Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср») синхронно завершили участие в Лигах чемпионов своих конфедераций, в течение одних суток уступив на одной и той же стадии полуфинала.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
30 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 3
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
0:1 Ито – 10'     1:1 Мане – 28'     1:2 Ozeki – 41'     1:3 Иэнага – 76'     2:3 Яхья – 87'    

«Интер Майами» в ночь с 30 апреля на 1 мая мск (30 апреля по местному времени) со счётом 1:3 проиграл «Ванкуверу» ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (первая игра 0:2) и выбыл из турнира. Чуть ранее, вечером 30 апреля мск, «Аль-Наср» из Саудовской Аравии не смог выйти в финал Лиги чемпионов АФК, уступив в единственной полуфинальной встрече японскому «Кавасаки Фронтале» со счётом 2:3.

37-летний Лионель Месси и 40-летний Криштиану Роналду провели полные матчи в составах своих команд.

Видео: Фанаты в Гонконге освистали Месси и Суареса

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