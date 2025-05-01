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Защитник «Барселоны» Кунде пропустит ответный матч с «Интером» в ЛЧ — Хуан Марти

Защитник «Барселоны» Кунде пропустит ответный матч с «Интером» в ЛЧ — Хуан Марти
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Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3) и пропустит ответный матч на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Sport.es Тони Хуан Марти в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у игрока травма подколенного сухожилия. Напомним, во время матча, на 40-й минуте, защитник получил повреждение и был заменён.

Ответный матч между командами пройдёт в Милане 6 мая, начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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