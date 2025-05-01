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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На эту награду претендуют опорный полузащитник «ПСЖ» Витинья и фланговый защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис.

В матче с «Арсеналом» Витинья стал лучшим игроком матча, совершив один отбор, один перехват, два выноса и сделав две обводки. Он завершил встречу с точностью передач 96,2%. Свою награду португалец отдал итальянскому голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме. Думфрис во время встречи с «Барселоной» забил гол и сделал результативную передачу.

Напомним, ответные матчи пройдут уже на следующей неделе.

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