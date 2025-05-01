Защитник «Локомотива» рассказал о своём дебюте за клуб в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Универсальный защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился воспоминаниями о своём дебютном матче за первую команду железнодорожников. 9 декабря 2020 года 19-летний на тот момент Сильянов вышел на замену в концовке выездной игры 6-го тура Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

«Хорошо помню, как потряхивало немного, ведь ты этих футболистов ещё по телевизору вчера видел, а сейчас выходишь против них играть! Не мог поверить. Будто не взаправду, как сон, а против тебя — «Бавария». Выбиваешь мяч головой из штрафной, а там Левандовски стоит, обалдеть. Обидно, конечно, что из-за пандемии болельщиков тогда не было», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

В РПЛ Сильянов дебютировал уже в возрасте 20 лет 11 апреля 2021 года в домашней встрече 25-го тура с московским «Спартаком» (2:0), сыграв полный матч на позиции левого защитника.

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