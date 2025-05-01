Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» рассказал о своём дебюте за клуб в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Защитник «Локомотива» рассказал о своём дебюте за клуб в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Универсальный защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился воспоминаниями о своём дебютном матче за первую команду железнодорожников. 9 декабря 2020 года 19-летний на тот момент Сильянов вышел на замену в концовке выездной игры 6-го тура Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Зюле – 63'     2:0 Шупо-Мотинг – 80'    

«Хорошо помню, как потряхивало немного, ведь ты этих футболистов ещё по телевизору вчера видел, а сейчас выходишь против них играть! Не мог поверить. Будто не взаправду, как сон, а против тебя — «Бавария». Выбиваешь мяч головой из штрафной, а там Левандовски стоит, обалдеть. Обидно, конечно, что из-за пандемии болельщиков тогда не было», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

В РПЛ Сильянов дебютировал уже в возрасте 20 лет 11 апреля 2021 года в домашней встрече 25-го тура с московским «Спартаком» (2:0), сыграв полный матч на позиции левого защитника.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Сильянов рассказал о самом трудном моменте в профессиональной карьере

Видео: У игроков «Локомотива» состоялся разговор с болельщиками

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android