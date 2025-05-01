Защитник ЦСКА Лукин: в Москве мы вернём должок за поражение «Зениту»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

«Рано или поздно приходится брать на себя инициативу и, как в матче с «Зенитом», подсказывать, подбадривать Джамика Абдулкадырова. Он молодец, прислушивается и старается всё выполнять.

На самом деле перед матчем с «Зенитом» мы чувствовали себя нормально. Неважно, против кого мы играем. Могли лучше, но такое стечение обстоятельств. Первый гол — четыре рикошета, пенальти достаточно спорный. Так сложилось. Но в Москве мы вернём должок», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.