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Защитник ЦСКА Лукин: в Москве мы вернём должок за поражение «Зениту»

Защитник ЦСКА Лукин: в Москве мы вернём должок за поражение «Зениту»
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«Рано или поздно приходится брать на себя инициативу и, как в матче с «Зенитом», подсказывать, подбадривать Джамика Абдулкадырова. Он молодец, прислушивается и старается всё выполнять.

На самом деле перед матчем с «Зенитом» мы чувствовали себя нормально. Неважно, против кого мы играем. Могли лучше, но такое стечение обстоятельств. Первый гол — четыре рикошета, пенальти достаточно спорный. Так сложилось. Но в Москве мы вернём должок», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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