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«Пришёл Валерий Карпин — начался футбол через пасик». Сильянов — о выступлении за «Ростов»

«Пришёл Валерий Карпин — начался футбол через пасик». Сильянов — о выступлении за «Ростов»
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказал мнение о бывшем главном тренере «Ростова» Валерии Карпине, под руководством которого выступал за жёлто-синих на правах аренды с марта 2022 года по июнь 2023 года, и поделился воспоминаниями об этой аренде (с января 2022 года).

«Поначалу было тяжело, особенно в первые дни. Притирался. Долго грызли бытовые проблемы.… Потом пришёл Валерий Карпин, начался футбол через пасик, это всем было по душе. И человек он хороший, много общался со мной, подсказывал, помогал», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года.

Видео: Валерий Карпин ответил на вопрос шестью вопросами

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