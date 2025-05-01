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Тороп ронял Энрике, Лукин хватался за забинтованную голову, «Зенит» праздновал. Яркие фото

Тороп ронял Энрике, Лукин хватался за забинтованную голову, «Зенит» праздновал. Яркие фото
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Кубка России
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30 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялся первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором «Зенит» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 17-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче, подставив ногу после дальнего удара полузащитника Саши Зделара. Затем Андрей Мостовой удвоил преимущество хозяев, однако после просмотра видеоповтора гол был отменён из-за фола в атаке.

На 57-й минуте Мостовому всё же удалось отличиться: вингер уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол голкипера ЦСКА Владислава Торопа на Луисе Энрике.

Лучшие фото с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Ответный матч состоится 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов.

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