«Роналду и Кокорин». Константин Тюкавин — о кумирах

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о двух любимых футболистах, упомянув Криштиану Роналду и Александра Кокорина.

«Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба — и всё. За Криштиану сейчас уже не так слежу, потому что он уехал в «Аль-Наср» заканчивать карьеру, как-то не особо интересно. А Кокора, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями продолжаю наблюдать», – приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.