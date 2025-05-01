Комличенко поделился эмоциями от выхода «Ростова» в финал Пути регионов Кубка России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Классные эмоции от прохода «Локомотива». Дальше будет видно, интересно. В раздевалке были чистые эмоции Джони! Он очень рад, и мы рады за него, что всё так удачно получилось», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Таким образом, «Ростов» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где его соперником станет московский «Спартак».