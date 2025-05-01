Комличенко поделился эмоциями от выхода «Ростова» в финал Пути регионов Кубка России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27' 0:2 Голенков – 87'
«Классные эмоции от прохода «Локомотива». Дальше будет видно, интересно. В раздевалке были чистые эмоции Джони! Он очень рад, и мы рады за него, что всё так удачно получилось», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Таким образом, «Ростов» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где его соперником станет московский «Спартак».
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