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«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм» и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
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