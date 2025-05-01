«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм» и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.