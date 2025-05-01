«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

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Сегодня, 1 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм» и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом (Испания). Начало игры — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда победила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Чаще всего Лигу Европы (Кубок УЕФА) выигрывала испанская «Севилья» — семь раз.