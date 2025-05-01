В ЦСКА ответили, когда Игорь Дивеев сможет выйти на поле после травмы

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, когда защитник армейской команды Игорь Дивеев сможет выйти на поле после травмы. По его словам, возвращение лидера обороны состоится в ближайшее время.

«Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с «Ахматом», «Краснодаром» или ответный с «Зенитом», сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы. Перед каждым матчем Эдуард Безуглов даёт сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.