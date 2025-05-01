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В ЦСКА ответили, когда Игорь Дивеев сможет выйти на поле после травмы

В ЦСКА ответили, когда Игорь Дивеев сможет выйти на поле после травмы
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, когда защитник армейской команды Игорь Дивеев сможет выйти на поле после травмы. По его словам, возвращение лидера обороны состоится в ближайшее время.

«Дивеева можно ждать на поле в ближайшее время. Будет это матч с «Ахматом», «Краснодаром» или ответный с «Зенитом», сможем узнать уже при объявлении стартового состава. Вы знаете, что мы максимально открыты комментировать травмы. Перед каждым матчем Эдуард Безуглов даёт сводку, но уже в тот момент, когда заявки команд известны», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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