Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генрих Мхитарян — о Ламине Ямале: его звезда взошла

Генрих Мхитарян — о Ламине Ямале: его звезда взошла
Комментарии

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале по завершении первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча между «Интером» и «Барселоной» состоялась накануне и завершилась вничью со счётом 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Ямаль? Весь мир видит, насколько это хороший футболист. Его звезда взошла. Мы старались его остановить, но это было очень сложно, потому что у него величайший дар. Надеюсь, не позволим ему столь же многого на следующей неделе», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

Ответная полуфинальная встреча между «Барселоной» и «Интером» пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».

Материалы по теме
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ! Видео
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android