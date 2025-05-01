Генрих Мхитарян — о Ламине Ямале: его звезда взошла

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале по завершении первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча между «Интером» и «Барселоной» состоялась накануне и завершилась вничью со счётом 3:3.

«Ямаль? Весь мир видит, насколько это хороший футболист. Его звезда взошла. Мы старались его остановить, но это было очень сложно, потому что у него величайший дар. Надеюсь, не позволим ему столь же многого на следующей неделе», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

Ответная полуфинальная встреча между «Барселоной» и «Интером» пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».