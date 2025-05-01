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Травмированный Даниил Уткин рассчитывает вернуться на поле к концу сезона

Травмированный Даниил Уткин рассчитывает вернуться на поле к концу сезона
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, получивший травму перед матчем 26-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1), сообщил, что может вернуться в строй до конца сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

«До матча с «Пари НН» я получил перелом пальца ноги. На данный момент нахожусь на начальном этапе восстановления. Надеюсь на скорейшее возвращение в состав. К команде присоединюсь, возможно, уже к концу сезона.

Я вижусь с ребятами каждый день. Получаю от них поддержку также ежедневно. До конца сезона у нас осталось четыре матча — четыре финала. Через любые трудности мы проходим вместе. Уверен, и чемпионат мы завершим достойно», — приводит слова Уткина пресс-служба клуба.

25-летний футболист арендован «Ахматом» у «Ростова». В текущем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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