Травмированный Даниил Уткин рассчитывает вернуться на поле к концу сезона

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, получивший травму перед матчем 26-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1), сообщил, что может вернуться в строй до конца сезона.

«До матча с «Пари НН» я получил перелом пальца ноги. На данный момент нахожусь на начальном этапе восстановления. Надеюсь на скорейшее возвращение в состав. К команде присоединюсь, возможно, уже к концу сезона.

Я вижусь с ребятами каждый день. Получаю от них поддержку также ежедневно. До конца сезона у нас осталось четыре матча — четыре финала. Через любые трудности мы проходим вместе. Уверен, и чемпионат мы завершим достойно», — приводит слова Уткина пресс-служба клуба.

25-летний футболист арендован «Ахматом» у «Ростова». В текущем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.