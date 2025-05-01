Четыре футболиста «ПСЖ» — в списке из пяти претендентов на награду «Игрок года в Лиге 1»

Пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов Франции объявила имена претендентов на награду «Игрок года в Лиге 1» 33-й церемонии вручения футбольных трофеев UNFP. Четыре футболиста из пяти претендентов в этой номинации являются игроками «ПСЖ».

За почётный приз поспорят Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ») и Витинья («ПСЖ»).

В прошлых четырёх случаях награда «Игрок года в Лиге 1» доставалась Килиану Мбаппе, который покинул «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя в «Реал». Церемония вручения футбольных трофеев UNFP пройдет следующее воскресенье, 11 мая.