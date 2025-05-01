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Егор Погостнов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

Егор Погостнов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России
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Центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал вылет железнодорожников из Фонбет Кубка России. «Локомотив» накануне проиграл «Ростову» (0:2) в матче 1/2 финала Пути регионов турнира.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

— О чём говорили с фанатами?
— Это останется между нами. Я не собираюсь выводить это в прессу.

— Какие задачи стоят перед командой? Есть ли шанс попасть в тройку?
— Задача — выигрывать каждый матч.

— Разговоры вокруг давят на вас?
— Нет, но давит вылет из Кубка России. Говорили, что должны проходить дальше, но «Ростов» в этом матче был лучше.

— Не кажется, что после вылета сезон закончен?
— У нас ещё есть матчи в чемпионате. Мы собираемся играть и выигрывать, — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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