Егор Погостнов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

Центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал вылет железнодорожников из Фонбет Кубка России. «Локомотив» накануне проиграл «Ростову» (0:2) в матче 1/2 финала Пути регионов турнира.
— О чём говорили с фанатами?
— Это останется между нами. Я не собираюсь выводить это в прессу.
— Какие задачи стоят перед командой? Есть ли шанс попасть в тройку?
— Задача — выигрывать каждый матч.
— Разговоры вокруг давят на вас?
— Нет, но давит вылет из Кубка России. Говорили, что должны проходить дальше, но «Ростов» в этом матче был лучше.
— Не кажется, что после вылета сезон закончен?
— У нас ещё есть матчи в чемпионате. Мы собираемся играть и выигрывать, — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.