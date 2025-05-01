Егор Погостнов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

Центральный защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал вылет железнодорожников из Фонбет Кубка России. «Локомотив» накануне проиграл «Ростову» (0:2) в матче 1/2 финала Пути регионов турнира.

— О чём говорили с фанатами?

— Это останется между нами. Я не собираюсь выводить это в прессу.

— Какие задачи стоят перед командой? Есть ли шанс попасть в тройку?

— Задача — выигрывать каждый матч.

— Разговоры вокруг давят на вас?

— Нет, но давит вылет из Кубка России. Говорили, что должны проходить дальше, но «Ростов» в этом матче был лучше.

— Не кажется, что после вылета сезон закончен?

— У нас ещё есть матчи в чемпионате. Мы собираемся играть и выигрывать, — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.