Игрок «Ростова» Комличенко высказался об адаптации Глебова в «Динамо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о переходе Данила Глебова из южного клуба в московское «Динамо». 25-летний полузащитник сменил клуб в зимнее трансферное окно.

«Мы с Глебовым на связи, общаемся частенько. После игр обсуждаем. Ему непросто в «Динамо». Проиграли «Спартаку», неудачно сложилось. Игра была плюс-минус равная, решили эпизоды», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе «Динамо» Глебов появился на поле в семи встречах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор полузащитника с бело-голубыми рассчитан до конца 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.