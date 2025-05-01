Симоне Индзаги — о матче с «Барселоной»: «Интер» мог выиграть

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоялась накануне и завершилась вничью со счётом 3:3.
«Мы увидели фантастический матч, и мы знали, насколько полуфиналы сложны. Даже победить могли. Мне очень понравилось то, какое влияние на игру оказали сегодня наши замены. Наши болельщики знают, что в этот трудный момент мы выложились по полной, а мы осознаём то, что вторник будет финалом для нас», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.
Ответная полуфинальная встреча между «Барселоной» и «Интером» пройдёт в Милане. Игра назначена на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Арсенал».
- 1 мая 2025
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