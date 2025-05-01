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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Челси» стал победителем женского чемпионата Англии сезона-2024/2025

«Челси» стал победителем женского чемпионата Англии сезона-2024/2025
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ЖФК «Челси» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2024/2025. «Синие» досрочно оформили чемпионство, обыграв женскую команду «Манчестер Юнайтед». Игра состоялась вчера, 30 апреля, в Манчестере. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу лондонской команды со счётом 1:0.

Таким образом, ближайшие преследователи «Челси» потеряли математические шансы обойти лондонцев. Сейчас у синих 54 очка в активе, а у «Арсенала», который находится на втором месте в турнирной таблице, 45 очков. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» (43 очка).

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» также стал чемпионом Англии по женскому футболу.

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