«Челси» стал победителем женского чемпионата Англии сезона-2024/2025

ЖФК «Челси» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2024/2025. «Синие» досрочно оформили чемпионство, обыграв женскую команду «Манчестер Юнайтед». Игра состоялась вчера, 30 апреля, в Манчестере. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу лондонской команды со счётом 1:0.

Таким образом, ближайшие преследователи «Челси» потеряли математические шансы обойти лондонцев. Сейчас у синих 54 очка в активе, а у «Арсенала», который находится на втором месте в турнирной таблице, 45 очков. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» (43 очка).

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» также стал чемпионом Англии по женскому футболу.