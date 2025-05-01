Дембеле обошёл Зидана и Гризманна по голам в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле вошёл в четвёрку лучших французских бомбардиров в плей-офф Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА. Во вторник, 29 апреля, Дембеле забил единственный гол «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (1:0).

Этот гол стал для Усмана Дембеле девятым за карьеру в плей-офф Лиги чемпионов. По этому показателю он обошёл Зинедина Зидана и Антуана Гризманна и вошел в четвёрку лучших бомбардиров плей-офф из Франции. Теперь Усмана Дембеле опережают только три игрока: Карим Бензема (34 гола), Килиан Мбаппе (24) и Тьерри Анри (12).