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Защитник «Ростова» Вахания высказался о слухах об интересе «Зенита»

Защитник «Ростова» Вахания высказался о слухах об интересе «Зенита»
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Футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о слухах об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита». Вахания — воспитанник сине-бело-голубых, за «Ростов» он играет с 2023 года.

«Не думаю о слухах, связанных с интересом «Зенита» ко мне. Я также видел, что пишут в телеграм-каналах, но не придал этому значения», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). В следующем матче в рамках внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН». Игра состоится 4 мая и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

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