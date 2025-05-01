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Николай Наумов: «Локомотив» превратился в команду-середняк, смена тренера назрела

Николай Наумов: «Локомотив» превратился в команду-середняк, смена тренера назрела
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слухи о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников. По итогам 26 туров РПЛ, московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица РПЛ

«Для «Локомотива» этот сезон провален. Самое главное, что беспокоит, — тренерский штаб не сумел подготовить команду ко второй части сезона. Сложилось ощущение, что футболисты не играли вместе. Они выходят и не знают, что делать. Это вина тренеров. Думаю, команде нужно делать кадровые перестановки. Леонченко совсем не подходит на роль генерального директора, а также надо смотреть на тренерский штаб. Смена тренера назрела — «Локомотив» превратился в команду-середняк», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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