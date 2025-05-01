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Константин Тюкавин заявил, что хочет побить рекорд Артёма Дзюбы

Константин Тюкавин заявил, что хочет побить рекорд Артёма Дзюбы
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что ставит перед собой цель побить бомбардирский рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ.

— Побить рекорд Дзюбы — это для тебя цель?
— Конечно, будем стараться. Сколько он там забил за карьеру? Если буду забивать каждый сезон по 12−15 мячей, то это вполне реально. Но карьера по-всякому может сложиться, не буду загадывать, – приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочный срок восстановления футболиста — около полугода.

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