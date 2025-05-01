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Тарханов: Сёмин всё время поднимал «Локомотив». Почему он не может возглавить команду?

Тарханов: Сёмин всё время поднимал «Локомотив». Почему он не может возглавить команду?
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость, что московский «Локомотив» может пригласить на пост главного тренера Юрия Сёмина.

«Почему Юрий Сёмин не может возглавить «Локомотив»? Раньери тренирует «Рому», ему 74 года. А Сёмин выглядит очень великолепно, даже не скажешь, что ему за 70. Он психолог и стратег. Он всё время поднимал «Локомотив».

Не могу сказать, нужна ли тренерская перестановка в «Локомотиве» после вылета из Кубка России. Это дело руководства клуба. Но также назывались фамилии Черчесова, Федотова и Хохлова на этот пост. Есть из кого выбирать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 26 туров. В СМИ появлялись новости, что клуб может уволить нынешнего тренера Михаила Галактионова.

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