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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Байер» приобрёл 19-летнего алжирского хавбека

«Байер» приобрёл 19-летнего алжирского хавбека
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Полузащитник сборной Алжира Ибраим Маза перешёл в «Байер» из «Герты». Стороны заключили контракт до 2030 года, сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

В нынешнем сезоне второй Бундеслиги Маза провёл в составе «Герты» 32 игры. На его счету семь забитых мячей и пять голевых передач. Сообщалось, что сумма первого летнего трансфера «Байера» могла составить € 12 млн. 19-летний воспитанник академии «Герты» отказался от предложений «Милана» и «Порту» зимой, предпочтя остаться в Германии.

Отметим, что команда Хави Алонсо является действующим чемпионом Германии. В текущем сезоне Бундеслиги «Байер» набрал 67 очков за 31 матч и сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул.

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