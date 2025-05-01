Вратарь «Зенита» Денис Адамов — о победе над ЦСКА: сделали небольшой задел на будущее

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался по итогам первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.

— Денис, с победой! Если смотреть на результаты матчей ЦСКА, то может сложиться впечатление, что это едва ли не самый сложный соперник, который мог попасться нашей команде в 2025 году, при этом сегодня — достаточно уверенная победа.

— Я думаю, что это касается не только 2025 года, но и вообще, если взять последние 10 игр с ними, статистика не очень хорошая — не так много побед, ничьи и поражения были. Но на статистику смотреть не надо — нужно отталкиваться от своей игры. Слава богу, сегодня выиграли, хорошую игру провели, сделали небольшой задел на будущее, но всё ещё впереди. Второй тайм ещё в Москве будет (улыбается), — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и ЦСКА состоялся накануне, 30 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба. Ответный матч пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».