Заза Джанашия: Николич — хороший тренер, он видит в молодых пацанах перспективу ЦСКА

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче.

«Это хорошо, что Николич в старте на матч с «Зенитом» поставил пятерых воспитанников. Я всегда за то, чтобы играла наша молодёжь. В России нет команды, у которой не было бы своих воспитанников. Это идёт на пользу сборной России. Нужно лучше растить своих.

Значит, Николич видит в этих пацанах перспективу ЦСКА и даёт им шанс. Чтобы игрок рос, ему надо давать игровое время, Марко это и делает. Это профессиональный взгляд. Это означает, что Николич — очень хороший тренер», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА проиграл «Зениту» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:2.