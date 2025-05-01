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Илья Вахания: в РПЛ все команды уровня «Ростова» способны бороться за медали

Илья Вахания: в РПЛ все команды уровня «Ростова» способны бороться за медали
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о турнирных амбициях своей команды. Он считает, что в РПЛ южный клуб мог проявить себя лучше.

«В чемпионате России могли выступить и лучше. Но как получилось, так получилось. В РПЛ все команды уровня «Ростова» способны бороться за медали», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 матчей «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 37 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар» (58 очков). В шести предыдущих сезонах чемпионом России неизменно становился «Зенит».

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