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Экс-тренер «Уфы» Харлачёв заявил, что не имеет претензий к бывшему клубу

Экс-тренер «Уфы» Харлачёв заявил, что не имеет претензий к бывшему клубу
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Бывший тренер «Уфы» Евгений Харлачёв отреагировал на информацию в СМИ, что юристы от имени бывшего тренерского штаба направили официальную претензию руководству уфимского клуба.

— Появилась информация, что «Уфа» получила претензию от юристов вашего помощника Чернухина из-за перевода в молодёжную команду.
— Это было сто лет назад. Это старая всплывшая информация. Даже нечего комментировать. Я и Чернухин заключили соглашение с футбольным клубом «Уфа» и расторгли контракт. Мы также подписали соглашение о том, что не можем выдавать информацию. Это было ещё в феврале. Всё уже закончено, мы уволены. Лучше обратиться в клуб, они больше прокомментируют, — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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