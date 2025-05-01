Тарханов: «Краснодар» должен дотянуть и выиграть чемпионство

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что «Краснодар» должен выигрывать РПЛ по итогам этого сезона. После 26 туров чемпионата России «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая преследующий «Зенит» на четыре очка.

«Краснодар» должен дотянуть и выиграть чемпионство. У команды уже есть опыт борьбы, они не должны ошибиться, как в прошлом сезоне. Хотя впереди две очень сложные игры с ЦСКА и «Динамо». Если «быки» не потеряют очки, станут чемпионами.

Что касается «Зенита», «Барселона» распыляется на несколько турниров и выиграла Кубок, лидирует в чемпионате и хорошо идёт в Лиге чемпионов. У «Зенита» достаточно качественный состав, чтобы участвовать сразу в нескольких турнирах и выигрывать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.