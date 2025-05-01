Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Локомотива» Наумов: Юрий Сёмин такой живчик, что время над ним не властно

Экс-президент «Локомотива» Наумов: Юрий Сёмин такой живчик, что время над ним не властно
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости, что возглавить московский клуб может Юрий Сёмин.

«Я постоянно на связи с Сёминым. Он на месте не сидит. Как только позвоню ему, он то в Орле, то в Испании, то ещё где-то. В Орловской области они занимаются детско-юношеским футболом. Он в прекрасной физической форме — постоянно играет в теннис и другие игры. Он такой живчик, что время над ним не властно. Не всегда всё можно мерить паспортом.

Я бы на месте руководства «Локомотива» пригласил бы Сёмина в клуб и назначил главным тренером не команды, а клуба. Все мы знаем, что «Казанка» оправдывала своё назначение, но её ликвидировали. Сейчас нужно её восстановить. Получается, у «Локомотива» будет четыре команды: основная, вторая, молодёжная и вторая молодёжная. Это четыре тренерских штаба. Сёмина нужно поставить главным над ними, чтобы он руководил тренерским цехом и создал систему.

Конечно, он мог бы работать и главным тренером команды. С его энергией он запросто потянет два-три года. За ним же не угонишься – не каждый молодой так может. Сомневаюсь, что Галактионов так же функционально может поддерживать ритм на тренировке, как Сёмин. Но вряд ли клуб пойдёт на его назначение. Сёмин — конфликтный человек, с ним нужно работать и помогать, а не мешать. Он не любит вмешательства. Даже на словесные замечания от президента клуба реагирует как ёжик. Он мэтр и многое знает в футболе, а я меньше, и давать советы неприлично», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тарханов: Сёмин всё время поднимал «Локомотив». Почему он не может возглавить команду?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android