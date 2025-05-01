Фабио Капелло сравнил Ямаля и Месси

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что Лионель Месси в 17 лет был сильнее Ламина Ямаля. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» (3:3) 17-летний вингер каталонцев забил гол на 24-й минуте игры.

«Ямаль? Он самоотвержен и отлично видит поле – передачи говорят за него.

Чувствовалось отсутствие Левандовского: пасы Ямаля могут быть ещё опаснее, когда он на поле. Будем надеяться, что в ответном матче его не будет.

Я видел Месси в этом возрасте, и для меня он обладал чем-то большим, чем Ямаль», – приводит слова Фабио Капелло La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.