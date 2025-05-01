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Стало известно, кто может стать новым тренером «Динамо» после увольнения Лички

Стало известно, кто может стать новым тренером «Динамо» после увольнения Лички
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Новым тренером московского «Динамо» может стать Сергей Якирович, ныне работающий в турецком «Кайсериспоре». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Накануне бело-голубые официально объявили об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера.

До переезда в Турцию Якирович работал в загребском «Динамо». Он покинул клуб в сентябре 2024 года после разгромного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:9). При этом сезоном ранее Якирович привёл загребский клуб к двум титулам — чемпионату и Кубку Хорватии.

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Напомним, московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 47 очков за 26 матчей.

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